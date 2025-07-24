Выпил литр водки – и поехал тестировать М-12 по встречке. ГАИ задержали водителя без прав

На новом участке М-12 «Восток» в Свердловской области задержали пьяного жителя Красноуфимского района, который решил прокатиться по платной дороге. Причем с выездом на встречку. В довершение всего, он не был пристегнут ремнем безопасности.

Как выяснилось, 41-летний мужчина выпил почти 1 литр водки (тест показал 0,980 мг/л алкоголя в его крови) – и отправился тестировать новый отрезок Ачит – Дюртюли. «В ходе проверки водителя по базам данных полиции было установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами», – сообщили в ГАИ.

Там уточнили, что машину отправили на штрафстоянку, а в отношении водителя составили три административных протокола – за управление автомобилем без прав, в состоянии алкогольного опьянения, а также за выезд на встречную полосу на дороге с односторонним движением и за непристегнутый ремень.

Екатеринбург, Елена Сычева

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