Названы имена, которые отталкивают потенциальных партнеров при знакомстве в сети

Половина россиян, ищущих новых партнеров в интернете, хотя бы раз пролистывали анкету из-за имени, которое им не нравится. Антирейтинг у девушек возглавило имя Никита (11%), у юношей – Настя (15%).

К такому выводу пришли специалисты дейтинг-сервиса «VK Знакомства». Оказалось, что для 69% опрошенных имя имеет значение при знакомстве. Особенно чувствительны к этому девушки: 77% из них признают, что обращают внимание на имя, в то время как среди мужчин этот показатель ниже – 53%.

Несмотря на то, что имя редко становится решающим фактором, 45% опрошенных признались, что у них есть список имён, вызывающих сомнения. При этом каждый четвёртый имеет личный стоп-лист – имена, с носителями которых они категорически не готовы начинать отношения. Для 31% опрошенных имя не играет никакой роли.

По мнению мужчин, в топ-5 самых привлекательных женских имён входят Виктория, Екатерина, Алиса, Анна и Елизавета. Девушки отдали предпочтение именам Александр, Дмитрий, Максим, Роман и Андрей. В наименьшей степени мужчин привлекают имена Анастасия, Галина, Ольга, Зоя и Валентина. В женском антирейтинге – Никита, Сергей, Алексей, Антон и Василий.

40% респондентов отмечают, что некоторые имена словно преследуют их – они постоянно встречаются в окружении. У каждого четвёртого даже есть список по-настоящему «про́клятых» имён, с обладателями которых он больше не хочет связываться.

Тем не менее большинство россиян (84%) готовы дать человеку шанс, даже если имя вызывает неприятные ассоциации. Совпадение имени нового партнёра с именем бывшего не имеет значения для 51% опрошенных, для 39% это создаст лёгкое неудобство. Лишь 10% считают такую ситуацию серьёзным препятствием для построения отношений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube