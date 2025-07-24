Уральцам требуется 200 тысяч, чтобы отдохнуть неделю в Геленджике

С возобновлением работы аэропорта Геленджика у уральцев появилась возможность добраться на курорт прямым рейсом. Корреспонденты «Нового Дня» выяснили, во сколько екатеринбуржцам обойдется поездка на отдых в разгар сезона, включая авиабилеты и проживание.

Прямые рейсы Екатеринбург-Геленджик – это удобно, но недешево. Билеты в одну сторону на ближайшие даты обойдутся примерно в 20 тысяч рублей. Однако для полноценного отдыха на неделю потребуется билет туда-обратно: такие варианты сейчас предлагаются в диапазоне 36-41 тысячи рублей на одного человека. И это без багажа, а вот если вы планируете взять с собой нарядов на 5 кг, то доплата за багаж составит еще 4,6 тысяч рублей.

Найти номер в «Гостевом доме» можно в среднем за 5-6 тысяч рублей. Как правило, это размещение эконом-класса. Питание в таких местах – вопрос самостоятельный: в графе «питание» предусмотрена только «микроволновая печь». Хотя изредка можно найти и «завтрак». Стандартные номера на двоих в отелях с более комфортными условиями стартуют от 7 000 рублей (часто без питания) и от 15 000 рублей в сутки, где уже могут предлагать завтрак, обед и ужин. Дорогие отели предлагают стандартные номера на двоих от 40 тысяч рублей в сутки, а полулюксы и люксы от 57 до 90 тысяч.

Для тех, кто не хочет заниматься самостоятельной организацией, туроператоры предлагают готовые пакеты. На сегодняшний день предложения стартуют от 119 тысяч. Вот пример одного из туров в Геленджик из Екатеринбурга: 1 взрослый + 1 ребенок на 5 ночей с размещением в гостевом доме обойдется в 127 тысяч рублей. Это базовое решение, но уровень комфорта жилья, как видно из примера, будет соответствующим. За более комфортные условия на курорте придется платить значительно больше.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube