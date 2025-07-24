С 1 августа из троллейбусов Екатеринбурга пропадут кондукторы

Уже совсем скоро из муниципального общественного транспорта Екатеринбурга пропадут кондукторы. Парк Гортранса постепенно перейдет на безналичную оплату проезда с помощью валидаторов.

Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на заместителя директора Департамента транспорта Николая Вахлова, из троллейбусов кондукторы исчезнут с 1 августа, из автобусов – в ближайшие пару месяцев. В трамваях останутся до момента оборудования всего подвижного состава.

Оплатить проезд наличными можно будет у водителя во время остановок.

Вместо кондукторов в транспорте появятся контролеры ревизионного отдела Центра управления перевозок.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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