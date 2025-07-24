Врачи восстановили ветерану СВО череп, разрушенный на 90% (ФОТО)

Врачи Свердловского госпиталя ветеранов войн восстановили череп офицеру, который получил тяжелейшее ранение в зоне СВО. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Боец чудом выжил после обстрела в зоне СВО – минно-взрывное ранение разрушило более 90% лобной, височной и теменной костей, лобных пазух и костей носа. Специалисты воссоздали точную 3D-копию черепа, а затем напечатали индивидуальную танталово-титановую пластину, идеально повторяющую форму утраченного участка.

«Данная технология позволила сократить время хирургического вмешательства в два раза и не подвергать пациента воздействию препаратов для наркоза, пока хирург моделирует пластину», – отметил нейрохирург Александр Кашин, проводивший оперативное лечение.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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