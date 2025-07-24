Мэрия объявила дату, когда вернутся автобусы-гармошки

Администрация Екатеринбурга объявила дату, когда на улицы выйдут автобусы-гармошки. Сегодня прошла обкатка одного из таких.

«Уже с 1 августа новые машины выйдут на маршруты № 49 и № 51. По ним будут курсировать 12 автобусов из 15 – еще 3 останутся в резерве, чтобы заменять проходящие техническое обслуживание. Линии выбраны неслучайно: по нашим данным, это наиболее востребованные пути следования, где высокий пассажиропоток. Запуск машин особо большого класса позволит решить вопрос давки в часы-пик: транспорт вмещает до 184 человек и имеет длину 18 метров. Автобусы оборудованы валидаторами, USB-разъемами для зарядки гаджетов, системами «Умный город» и подсчета пассажиров. На табло будет автоматически выводиться информация о количестве зашедших в салон и оплативших проезд», – рассказал директор филиала «Гортранс – автобусные перевозки» Виктор Замков.

До 1 августа 30 водителей, которые будут управлять новыми автобусами, пройдут маршруты, чтобы прочувствовать габариты ТС. Им, кстати, будут доплачивать 20% к зарплате, так как для управления требуется категория «Е».

Екатеринбург, Елена Сычева

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