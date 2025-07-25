В екатеринбургском зоопарке принесли потомство беличьи обезьяны (ФОТО)

В екатеринбургском зоопарке принесли потомство саймири, которых иначе называют беличьими обезьянами. В зоопарке рассказали, что детеныши родились сразу у двух самок, Ханны и Зары, отец – глава семейства Макс. Пол малышей пока не определен.

Сейчас детеныши большую часть времени проводят на спинах матерей, но все чаще спускаются в вольер и начинают исследовать окружающую среду. Подрастающие саймири еще питаются молоком матерей, но и другая еда уже вызывает активный интерес. Они пробуют продукты взрослого меню: сладкие фрукты, творог, банан, саранчу, перепелиные яйца. Скоро они окончательно перейдут на общий рацион.

В дикой природе саймири живут в тропических лесах, образуя стаи до 100 особей. Из-за характерного окраса шерсти на мордах их иногда называют «мертвая голова».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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