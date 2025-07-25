Полиция проверила мигрантов на ВИЗе: составлено 12 протоколов

Полиция Екатеринбурга провела масштабную проверку мигрантов в Верх-Исетском районе. За один день, 24 июля, выявили с десяток нарушений, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Полицейские проверили три ключевых места, где часто бывают иностранные граждане: район ТРЦ на улице Халтурина, строительная площадка на улице Энергостроителей и пляж Верх-Исетского водохранилища на улице Контролеров.

Документы проверили у 82 мигрантов. Из них 42 – доставили в отдел по вопросам миграции для уточнения данных. В результате полиция составила 12 протоколов. Основные причины: просроченные документы, нарушение миграционного учета и уклонение от обязательной идентификации (сдачи отпечатков пальцев).

Рассматривается вопрос о выдворении нарушителей из России. Подобные профилактические рейды будут продолжаться и в других районах города.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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