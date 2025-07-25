Пассажиры Кольцово ждут 8,5 часов вылета в Сочи

В аэропортах Сочи и Минеральных Вод сегодня утром действовали временные ограничения, в связи с чем некоторые рейсы пришлось перенести.

Самолет авиакомпании «Россия» из аэропорта Кольцово задержан на 8,5 часов и отправится только в 14:50. В екатеринбургском аэропорту перенесли и рейсы авиакомпаний «Аэрофлот», Nordwind и «Победа» в Сочи на 2,5-4 часа. Вылет «России» в МинВоды также был с 4-часовой задержкой.

Помимо этого, обратный рейс из Сочи авиаперевозчика «Россия» задерживается на 9 часов и ожидается только в 13:45.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – подчеркнул в своем телеграм-канале пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко. В настоящий момент все ограничения сняты.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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