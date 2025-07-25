Как сушить смартфоны после ливня: советы эксперта

В сезон ливневых дождей риск попадания воды в смартфоны и другие устройства возрастает. Руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония рассказал, как правильно защитить технику от влаги и что делать, если этого сделать не удалось.

Предотвратить попадание воды в устройство гораздо проще, чем бороться с последствиями. Прежде всего стоит обратить внимание на специальные чехлы из водонепроницаемых материалов. Они станут незаменимым аксессуаром для тех, кто часто бывает на улице. Дополнительную защиту обеспечивают защитные заглушки для портов и разъемов. Они предотвращают попадание влаги внутрь даже при кратковременном контакте. Для любителей активного отдыха существуют герметичные кейсы, способные выдержать более экстремальные условия. Но даже обычный пакет с zip-замком может стать временным решением – своеобразным «дождевиком» для телефона или планшета.

Существует две степени влагозащиты, которые обозначается маркировкой. Например, IP67 гарантирует защиту от брызг и кратковременного погружения в воду, а IP68 обеспечивает более высокий уровень. Но если телефон подвергался разбору и ремонту, то его герметичность, скорее всего, нарушена.

Если же смартфон все-таки попал в воду, важно действовать быстро и правильно. Первым делом необходимо выключить гаджет. Затем снять чехол и все аксессуары, аккуратно протереть поверхность сухой тканью. Важно извлечь SIM-карту и карту памяти, после чего поместить устройство в сухое место для дальнейшей просушки. Можно использовать силикагель для поглощения влаги, но не стоит прибегать к «народным» методам и помещать гаджет в крупу или соль.

Нельзя включать смартфон до полной просушки, подключать к зарядке, использовать фен или другие нагревательные устройства для сушки, хранить в герметичных пакетах или трясти устройство.

Важно заботиться о защите и других электронных устройств. Для наушников рекомендуется использовать водонепроницаемые чехлы и не использовать под дождем. Не оставляйте устройства в мокрых карманах одежды.

После просушки необходимо внимательно следить за работой устройства. Если после всех предпринятых мер гаджет не включается, появились проблемы со звуком, дисплеем, сенсор работает некорректно или наблюдаются другие сбои в работе, необходимо обратиться в сервисный центр. Профессиональная диагностика и ремонт помогут избежать более серьезных проблем в будущем.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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