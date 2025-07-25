Измену назвали более аморальной, чем клонирование

Измену считают более аморальной, чем клонирование людей. Первое неприемлемым назвали 89% опрошенных, второе – 87%. Таковы результаты опроса Gallup, который проводили в США. Первую пятерку аморальных явлений замыкают полигамия (74%), самоубийства (71%) и порно (60%).

Интересно, что изменение пола неприемлемым назвали только 54% опрошенных. 40% респондентов считают, что это нормально. Остальные не определились.

Екатеринбург, Елена Сычева

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