Артем Жога назначил ответственного по вопросам обороны и безопасности

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назначил Александра Щибрика начальником департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полпреда.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, Щирбик родился в 1978 году в Москве. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Занимался следственно-прокурорской работой. С марта 2018 года Александр Щибрик работает в аппарате полпреда в УрФО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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