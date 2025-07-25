российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 25 июля 2025, 10:27 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Артем Жога назначил ответственного по вопросам обороны и безопасности

Фото: полпредство УрФО

Полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога назначил Александра Щибрика начальником департамента по вопросам правоохранительной деятельности, обороны и безопасности аппарата полпреда.

Как сообщили в пресс-службе полпредства, Щирбик родился в 1978 году в Москве. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. Занимался следственно-прокурорской работой. С марта 2018 года Александр Щибрик работает в аппарате полпреда в УрФО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Курган, Тюмень, Челябинск, Югра, Ямал, Сибирь, Урал, Политика, Россия,