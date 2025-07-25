Под Асбестом столкнулись три иномарки, два водителя погибли

Два человека погибли и один ребенок пострадал в ДТП, которое случилось сегодня на 18 км дороги Грязновское – Асбест.

Как сообщили в облГАИ, 26-летний водитель «Опеля» выехал на полосу встречного движения и столкнулся сначала с автомобилем Chery под управлением 40-летнего мужчины, а потом с автомобилем Ford, которым управлял 74-летний водитель.

Водители автомобилей Opel и Chery погибли на месте. Несовершеннолетний пассажир Chery доставлен в больницу.

Асбест, Елена Владимирова

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