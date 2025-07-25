В Екатеринбурге может закрыться единственный яхт-клуб: дети пишут Путину и Жоге (ФОТО)

В Екатеринбурге может закрыться единственный яхт-клуб: из-за земельных споров за берег визовского пруда «Коматек» рискует остаться без эллинга и пирса, что фактически будет означать конец парусного спорта в уральской столице.

Трехэтажный эллинг, по словам юристов «Коматека», действительно является самовольной постройкой. «Администрация знала о ней еще в 2016 году, но обращения в суд не было. Споры начались гораздо позже, когда все сроки исковой давности были пропущены», – уточняет представитель яхт-клуба Алена Жигерей.

По ее словам, руководство «Коматека» готово привести в соответствие все документы, узаконить постройку, а заодно уменьшить ту часть здания, которая на 7 сантиметров вторгается на соседний участок, принадлежащий ИП Ермоленко О.Б. Первоначально суд вынес именно такое решение. Однако впоследствии вердикт был обжалован, и теперь по решению суда эллинг должны демонтировать совсем. «Коматек» будет оспаривать это в кассации, заседание назначено на 26 августа. Если отстоять яхт-клуб в суде не удастся, то до октября 2025 года предыдущее решение должно быть исполнено – и эллинг снесут.

Пока что за судьбу яхт-клуба борются дети, которые занимаются в парусных школах на визовском пруду. В их числе знаменитая крапивинская «Каравелла». Как уточнил глава «Коматека» Юрий Крюченков, здесь базируются три школы, всего занимаются порядка 400 детей.

Ребята и их родители записали обращение к президенту России Владимиру Путину, его полпреду на Урале Артему Жоге и врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. Они просят помешать сносу яхт-клуба.

«Земельный участок образован. Договор аренды у МУГИСО получить реально», – добавляет Жигерей.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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