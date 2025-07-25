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Пятница, 25 июля 2025, 13:34 мск

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В Екатеринбурге ищут пропавшую 14-летнюю девочку

В Екатеринбурге ищут пропавшую 14-летнюю девочку. Даша Загвоздина ушла гулять без разрешения родителей накануне днем и перестала отвечать на их звонки. При себе у нее был только сотовый и маленькая сумка.

Была одета в черные брюки, светлые кроссовки, темный джемпер и топик. У Даши худощавое телосложение, русые волосы ниже плеч, серые глаза, рост 164 см.

Поисками занимаются полицейские и волонтеры из отряда «Прорыв». Прочитайте интервью с поисковиками о том, почему пропадают дети и когда нужно обращаться к специалистам за помощью.

Екатеринбург, Елена Сычева

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