В Свердловской области люди стали пропадать в два раза реже

За последние полгода в Свердловской области зарегистрировано 85 случаев исчезновения людей – это почти в два раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Среди пропавших 8 детей. Двух потерявшихся пока не нашли, все остальные были найдены в первые сутки.

По статистке, чаще всего пропадают пожилые люди – особенно грибники и ягодники, рассказал на пресс-конференции замначальника ГУ МЧС России по Свердловской области Антон Зацепин. Увлекшись сбором, они уходят далеко, теряют ориентацию и не могут найти дорогу назад.

Спикер дал несколько советов, как не оказаться в такой ситуации:

– стоит изучить местность по картам, запомнить ближайшие дороги и населенные пункты;

– сообщить родным, куда идете и когда планируете вернуться;

– надеть одежду ярких цветов, например, оранжевого или салатового;

– взять с собой свисток, фонарик, компас, спички, воду и перекус.

Что касается сбегающих подростков, то чаще всего это происходит из-за повышенного эмоционального напряжения, которое дети переживают внутри и не могут сбросить, поделилась клинический психолог филиала «Детство» СОКПБ Юлия Малафеева. Также уязвимы те, кто живет под жестким контролем, без свободы выбора и возможности самовыражения. Кроме того, побег для ребенка может быть своего рода вызовом самому себе – когда он хочет проверить, на что способен.

Чтобы предотвратить исчезновенияе детей, родителям важно искать компромиссы, честно и открыто говорить о чувствах («мне страшно», «мне грустно») и создавать условия для эмоциональной разгрузки ребенка (занятия спортом, любимая музыка, возможность поделиться своими переживаниями).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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