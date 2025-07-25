Дождь в Екатеринбурге будет идти несколько дней подряд

Дождь в Екатеринбурге будет идти несколько дней подряд – город попал в область циклона. Из-за него в регион пришли осадки и небольшое похолодание. Так, в субботу, воскресенье и понедельник воздух не прогреется сильнее чем до +19 градусов днем. По ночам будет +15…+17 °C. Все дни ожидаются дожди.

Во вторник осадки усилятся, но потеплеет – до +23°. Только к середине следующей недели выглянет солнце.

Екатеринбург, Елена Сычева

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