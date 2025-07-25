Без гаджетов, но с автоматами: 60 детей прошли школу мужества в палаточном лагере (ФОТО)

В детском оздоровительном лагере «Заря» подошли к концу оборонно-спортивные сборы «Застава. Академия мужества», где 60 детей не просто играли, а пробовали себя в разных профессиях, связанных с военно-патриотической и спортивной тематикой. Жителями палаточного лагеря были ребята 7-15 лет – дети военнослужащих СВО, приемных и опекаемых семей, а также воспитанники социальных центров.

Детям рассказали о подвигах энергетиков в Великую Отечественную

Десять дней ребята жили в палатках и без гаджетов. Программа сборов включала в себя строевую подготовку, занятия по тактике ведения боя, разборку и сборку автомата Калашникова, стрельбу, военно-спортивные игры, туристские квесты, древолазание, мастер-классы по практике оказания первой помощи и транспортировке пострадавшего, управление БПЛА, работу с металлоискателем и плетение браслетов из паракорда.

«Меня часто спрашивают: чем мы отличаемся от других? Ведь военно-патриотических палаточных лагерей сейчас много. Во-первых, у нас уникальный разновозрастный состав – такого больше никто не предлагает. Во-вторых, нам не нужна специальная подготовка – только желание самого ребенка. Мы играем в армию, только по-хорошему, к детям приезжают кинологи, сотрудники ФСБ, МВД, ОМОН, спецназа. А в-третьих – это все равно лагерь. Ребята не всегда ходят в форме. Девчонки могут нарядиться, пойти на дискотеку – и это тоже важная часть нашей программы. Мы мечтаем расшириться до 300 человек в смену – место позволяет. И самое приятное, что наши партнеры из различных ведомств уже записываются на следующий год. Спецслужбы сами хотят приезжать, рассказывать о своей работе, о тех новостях, когда они были на СВО», – рассказала директор детско-юношеского центра «Спутник» и идейный вдохновитель военно-патриотической смены «Застава. Академия мужества» Ольга Томчик.

24 июля, по окончании смены, молодые бойцы показали свои умения в сборке и разборке АК-74М, стрельбе из лука, управлении беспилотными аппаратами и быстром надевании общевойскового защитного комплекта.

Кроме того, на закрытии смены компания «Т Плюс», которая участвовала в организации и финансировании мероприятий, подготовила для детей особенный подарок: книгу «ЭнергоАрмия» – об истории энергоотрасли и героизме энергетиков России в годы Великой Отечественной войны. В сборниках собраны неизвестные ранее факты, воспоминания ветеранов и архивные фото, запечатлевшие их труд – работу электростанций и прокладку сетей в военное время.

«Книга состоит из трех разделов. Первый рассказывает об истоках энергетики: про изобретение лампы накаливания, про первые агрегаты для отопления. Второй раздел посвящен подвигу энергетиков в Великой Отечественной войне. Я без преувеличения могу сказать: если бы не энергетики, вряд ли стране удалось победить фашизм. В сборнике приведены интересные факты. Например, как в 1941 году под Москвой инженеры проложили 475 км подземного кабеля и установили 40 трансформаторов – создали защитное электрокольцо. Когда фашисты подошли к столице, по этим линиям пустили электрический ток напряжением 2200 вольт», – поделилась с ребятами руководитель пресс-службы Свердловского филиала «Т Плюс» Светлана Тимченко.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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