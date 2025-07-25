Жительница Камышлова смогла восстановиться в родительских правах

Жительница Камышлова, которую в прошлом году лишили родительских прав на двух сыновей, смогла доказать, что изменилась к лучшему и достойна воспитывать детей.

Как сообщили в пресс-службе Камышловского райсуда, в октябре 2024 года управление социальной политики города выяснило, что женщина не заботилась о детях, злоупотребляла спиртным, нигде не работала, в доме не были созданы условия для проживания детей, отца у них не было. Однажды женщина оставила своего 2-летнего сына на улице. Ребенка отнесли в больницу как безнадзорного, а потом передали в «Дом ребенка». Второй сын семи лет был помещен в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. После этого мать лишили родительских прав и обязали платить алименты.

Однако в конце мая 2025 года свердловчанка обратилась в Камышловский районный суд с иском о восстановлении ее в родительских правах. В иске женщина указала, что она осознала свои поступки, изменила поведение, образ жизни и отношение к воспитанию детей, прошла лечение от алкоголизма и больше не пьет. С апреля 2025 года она официально трудоустроена и получает стабильную заработную плату. Также она написала, что теперь постоянно навещает сыновей, созванивается с ними, дети её узнают и хотят проживать с ней.

В суде социальные работники подтвердили, что указанные в иске обстоятельства соответствуют действительности, сыновья очень хотят вернуться к маме.

Суд, выслушав всех участников процесса, исследовав доказательства, удовлетворил заявленный женщиной иск в полном объеме. Сыновья 2 и 7 лет переданы матери, взыскание алиментов на содержание детей прекращено. Настоящее решение обращено к немедленному исполнению.

Камышлов, Елена Владимирова

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