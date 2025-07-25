В МУГИСО заявили, что не чинят препятствий «Коматеку»

Министерство по управлению госимуществом Свердловской области прокомментировало ситуацию вокруг возможной ликвидации яхт-клуба «Коматек» из-за земельных споров. Там заявили, что со стороны ведомства «отсутствуют какие-либо препятствия по осуществлению деятельности» клуба.

«Надзорным органом в сфере земельного контроля выявлено, что земельный участок, находящийся в пользовании общества, используется не в соответствии с теми целями, которые определены актом о его использовании и фактически расположенных на нем объектов. В связи с этим министерством направлены требования к АО «Губернский яхт-клуб «Коматек» об устранении выявленных нарушений», – сообщили в министерстве.

Там не смогли оперативно прокомментировать, о каких расхождениях идет речь: то есть какие цели определены актом и как фактически используется земля под постройками яхт-клуба.

Напомним, сегодня воспитанники парусных школ, которые базируются на ВИЗовском пруду и хранят в эллингах «Коматека» яхтенное снаряжение и сами лодки, записали обращение к президенту России Владимиру Путину, его уральскому полпреду Артему Жоге и врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру. Дети просят не допустить сноса эллинга, чего требует по суду владелец соседнего участка, так как это приведет к уничтожению парусного спорта в Екатеринбурге вообще.

Екатеринбург, Елена Сычева

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