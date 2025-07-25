В Свердловской области не хватает врачей, фармацевтов и поваров

В Свердловской области на каждую вакансию врача приходится всего по полрезюме. Также в регионе не хватает фармацевтов (0,7 резюме на место), поваров, пекарей и кондитеров (0,9).

Кроме того, по данным аналитиков hh.ru, свердловским работодателям очень нужны директора магазинов, продавцы-консультанты, кассиры, токари, фрезеровщики, шлифовщики, главные врачи, заведующие отделением, дворники, товароведы, слесари, сантехники, медсестры, медбратья, инженеры ПНР, маляры, штукатуры, автослесари, автомеханики и электромонтажники.

При этом самые высокие зарплаты обещают токарям, фрезеровщикам и шлифовщикам – около 140 тысяч рублей. Также хорошие деньги готовы платить малярам и штукатурам (122 тысячи), главным врачам и заведующим отделениями (более 105 тысяч), инженерам ПНР, автослесарям и автомеханикам (100 тысяч), врачам (около 100 тысяч), электромонтажникам (88 тысяч), директорам магазинов (80 тысяч), слесарям и сантехникам (76 тысяч).

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube