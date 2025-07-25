Пьяный уралец украл в аэропорту футболку и парфюмерию

В аэропорту Кольцово раскрыли кражу из двух магазинов, расположенных на территории аэропорта. Как сообщили в пресс-службе уральского управления транспортной полиции, кража была совершена 15 июля. 31-летний житель Волчанска приехал в аэропорт, чтобы сесть на рейс до Уфы, перед полетом он выпил для храбрости. В ожидании самолета он зашел в один из бутиков, откуда вынес футболку, воспользовавшись тем, что девушка-продавец отвлеклась. В туалете он переоделся, надев на себя обновку, а затем зашел в еще один бутик, откуда попытался в карманах одежды вынести пять флаконов с туалетной водой.

На этот раз действия нетрезвого гражданина заметили продавцы, которые вызвали сотрудников Линейного отдела МВД России в аэропорту Кольцово. Стражи порядка в присутствии понятых изъяли у мужчины парфюмерию и отвели его в дежурную часть. В это же время к транспортным полицейским обратились сотрудники первого павильона, обнаружившие пропажу футболки.

Сумма причиненного обоим магазинам ущерба составила 41570 рублей. В свое оправдание подозреваемый пояснил, что в состоянии опьянения страдает от приступов клептомании и не может сдерживать неконтролируемые порывы что-нибудь украсть.

Это в определенной мере подтверждается пятью судимостями за кражу. Гражданин провел порядка трех лет в местах лишения свободы и отработал свыше 600 часов исправительных работ. Возбуждено еще два уголовных дела.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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