Эксперты предрекли через 2 года дефицит новостроек в Екатеринбурге

Рынок новостроек Екатеринбурга стал предлагать меньше жилья, а то, что в продаже, раскупят за 3 года. Об этом говорят данные аналитиков сервиса «Объектив.РФ» за первое полугодие.

С начала 2025 года застройщики вывели на продажу всего 351 тыс. кв. м нового жилья. Это на 27% меньше, чем за тот же период 2024-го. Несмотря на это общее количество квартир и площадей, доступных для покупки в новостройках города (включая строящиеся и сданные дома), достигло 1,88 млн кв. м и выросло за полгода на 16%. При текущих темпах продаж все эти квартиры в строящихся и готовых домах будут раскупаться примерно 3 года и 2 месяца.

По оценкам экспертов сервиса, квартиры в новостройках сейчас в профиците, но уже через 2 года могут оказаться в дефиците. Возведение дома занимает 3 года, но многие компании последние 1,5 года не начинали строить объекты.

«Текущая экономическая ситуация сподвигла достаточно большое количество участников рынка либо притормозить, либо вовсе не начинать новые проекты. В Екатеринбурге это где-то порядка 40% застройщиков. В среднем лаг строительного процесса составляет три года с момента начала освоения участка до момента завершения. Поэтому примерно к 2027 году дефицит неизбежен. То есть это как раз те компании, которые за последние полтора года не начинали строить из-за опасений либо отсутствия денег на новые проекты», – объяснил ситуацию директор «Aleka Group» Александр Матофаев.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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