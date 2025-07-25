Врачи спасли мальчика, который столкнулся с велосипедистом, катаясь на самокате

Медики трех свердловских учреждений здравоохранения помогли мальчику из Кушвы, который столкнулся с велосипедистом, когда катался по двору на самокате.

Как сообщили в пресс-службе минздрава, сразу после травмы у маленького Федора возникла интенсивная боль в грудной клетке и дискомфорт при дыхании. Фельдшерская бригада прибыла на место происшествия через 9 минут. Медики провели тщательный осмотр пострадавшего, обезболили, обработали рану и наложили шейный воротник, после чего госпитализировали ребёнка в реанимацию местной больницы.

Пациент был поставлен на мониторинг в Территориальном центре медицины катастроф Свердловской области. Наблюдая за мальчиком в динамике и учитывая временную остановку дыхания, возникшую у Федора в результате травмы, мультидисциплинарная команда медиков приняла решение транспортировать его в Екатеринбург. Пострадавшего приняли в ДГКБ № 9, где выполнили КТ головного мозга, органов грудной клетки, брюшной полости с контрастированием.

«У пациента были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб легких, компрессионный перелом грудных позвонков», – рассказал травматолог-ортопед ДГКБ № 9 Леонид Яблонский.

На протяжении шести дней школьник соблюдал строгий постельный режим, после чего посетил консультации офтальмолога, хирурга и невролога, получил направление в отделение реабилитации. Заниматься спортом мальчику пока запрещено, но учебный год он начнет вместе с одноклассниками.

Врачи обращают внимание взрослых, что за последние несколько лет статистика травм, полученных детьми вследствие столкновения или падения с самокатов, стремительно увеличивается. Медики настоятельно рекомендуют при каждом использовании самоката или велосипеда надевать защиту: шлем, налокотники, наколенники.

Кушва, Елена Владимирова

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