Штырков проведет бой по кикбоксингу на фестивале-открытии квартала «Архангел Михаил»

В Екатеринбурге боец ММА Иван Штырков проведет бой в полутяжелом весе по кикбоксингу на турнире RCC Fair Fight 32. Его соперником станет чемпион Fight Nights Армен Петросян. Соревнования пройдут в рамках фестиваля-открытия нового квартала на улице Архангела Михаила 16 августа.

На том же турнире титульный бой в тяжелом весе проведут Никита Козлов и Никита Варяг. Победитель станет обладателем пояса RCC Fair Fight, а также возглавит рейтинг P4P организации.

Екатеринбург, Елена Сычева

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