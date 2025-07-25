Три комнаты, три студента: выгодна ли владельцу трешки покомнатная сдача

Владельцам арендных трехкомнатных квартир не всегда удается найти жильца, готового оплачивать аренду всей квартиры, – как правило, такая квартира сдается покомнатно, чаще всего, студентам. Максим Колясников, риелтор с восьмилетним стажем, рассказал «Новому Дню», какие подводные камни есть при таком формате сдачи жилья.

По словам специалиста, в таком случае для владельца есть определенная выгода. Например, в районе Втузгородка трехкомнатную квартиру можно сдать целиком за 30 тысяч рублей в месяц без учета коммуналки. Если же разделить по комнатам, суммарный доход может достигать 38-40 тысяч. Однако, как правило, одна комната часто пустует.

«У меня на практике есть квартира, на Бажова, трехкомнатная, мы сдаем по комнатам, собственник там получает хорошую сумму в итоге. Но каждая комната в год простаивает 2 месяца, потому что часто съезжают – подолгу не живут. Мы ищем одинаковых жильцов, там заселяются только молодые парни 18-22 года, потому что была практика, где заселяли женщину – сразу конфликт, заселяли взрослого мужчину – сразу конфликт», – поделился опытом риелтор.

Основная проблема, по его мнению, – несовместимость жильцов и высокая текучка. Студенты редко остаются дольше одного учебного года. У них в планах переехать в студию, однокомнатную квартиру или найти девушку, парня и переехать к ним. «Надеяться, что человек заедет и будет там долгие годы счастливо жить – опрометчиво», – отметил собеседник «Нового Дня».

Таким образом, с учетом простоев и перерывов в оплате, годовой доход от покомнатной сдачи часто оказывается равен или даже меньше, чем если бы квартиру сдали целиком одной семье или группе знакомых, заранее договорившихся жить вместе.

Формат сдачи по комнатам не пользуется большой популярностью у собственников, считает эксперт. Чаще большие квартиры покупают для деления на студии. Это выгоднее, но и вложений требует больше.

Екатеринбург, Светлана Муллагалеева

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