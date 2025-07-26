Возбуждено дело о гибели трех детей во время пожара

Следователи возбудили уголовное дело о гибели троих детей и одной женщины во время пожара в дачном поселке в Горном Щите – дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Свердловской области. На месте работает усиленная следственная группа, в которую входят и криминалисты. Тела погибших направлены в бюро СМЭ для выяснения точной причины смерти, назначаются экспертизы для выяснения очага и причин возгорания. Предварительная версия, как сообщалось ранее, короткое замыкание.

«Дачный домик, в котором произошла трагедия, был приобретен всего несколько дней назад – 19 июля. Скорее всего, электропроводку в момент оформления сделки по покупке дома тщательно не проверили, что и могло привести к непоправимым последствиям. Представители МВД установили, что отравились едким угарным дымом и погибли трёхмесячная дочь и шестилетний сын хозяйки жилища, а сама она сейчас находится в реанимации, равно как и 6-летний сын её подруги, у которого 60% ожогов тела. Также на пожаре погиб 17-летний подросток из Екатеринбурга. Четвёртой погибшей оказалась жительница деревни Малобрусянское – подруга хозяйки дома, которая с детьми приехала в гости. В ходе вечеринки компания алкоголь не употребляла, помылись в бане и легли спать. Уничтоженный огнём дом – двухэтажный, из дерева, на первом этаже располагалась баня. Более подробные и точные обстоятельства гибели людей выясняются», – отметил начальник пресс-службы областного полицейского главка Валерий Горелых.

Екатеринбург, Елена Сычева

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