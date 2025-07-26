В Екатеринбурге в четвертый раз прошел RCC Kyokushin Fight

В Екатеринбурге прошел четвертый профессиональный турнир RCC Kyokushin Fight 4, где собрались 40 сильнейших бойцов из разных городов России. Чемпионы и призеры мировых, европейских и отечественных первенств боролись за призовой фонд в 1,3 млн рублей.

Екатеринбург представили Семен Колупаев, Владислав Глинских, Арсен Гасоян, Тимур Чичинадзе, Григорий Габриелян, Мурад Ахмедов и Дмитрий Оглы. Трое из них дошли до финала. Так, Владислав Глинских стал победителем в категории до 90 кг. Арсен Гасоян в финале встретился с Сергеем Кимом из Кемерово, но по итогам поединка, в котором судьи дважды назначали дополнительное время, все же занял второе место. Григорий Габриелян также в финале провел напряженный бой с Каримом Мукаиловым, но стал серебряным призером.

Президент Российской национальной федерации карате Киокусинкай шихан Александр Ипатов отметил высокий уровень турнира

«Я уже в четвертый раз удивляюсь, как в межсезонье организаторы собирают столько отличных спортсменов. Большая благодарность Академии единоборств РМК за вклад в развитие карате», – отметил он.

Екатеринбург, Елена Сычева

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