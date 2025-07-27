Легендарного разведчика, которым восхищался Гагарин, почтили на Урале

Сегодня в Екатеринбурге почтили память легендарного разведчика Николая Кузнецова. Он лично уничтожил 11 нацистских генералов и чиновников и добывал стратегически важную информацию, повлиявшую на исход Великой Отечественной.

Кузнецов родился в 1911 году 27 июля. Ежегодно в эту дату у его памятника несет вахту почетный караул юнармейцев и суворовцев, а сотрудники Фонда святой Екатерины возлагают цветы к подножию монумента.

Особой место, где можно шаг за шагом пройти путь легендарного разведчика, – это иммерсионная выставка в парке «Россия – моя история», которая в 2021 году была признана самой технологичной в мире.

«Задачи, которые решал Николай Кузнецов, требуют очень серьезного уровня подготовки и склада ума. Это дано далеко не каждому. Даже Юрий Гагарин был впечатлен теми подвигами, которые совершил наш земляк. Он называл его народным мстителем», – говорит суворовец 6-й роты Екатеринбургского суворовского военного училища Кирилл Шолохов.

Разведчик героически погиб в 1944 году, его дело до сих пор хранится в архивах под грифом «Секретно».

Екатеринбург, Елена Сычева

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