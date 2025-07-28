Потепление на Урал придет только в августе

Последние несколько дней июля в Екатеринбурге будут прохладными, на 1-3 градуса холоднее нормы. Потепление начнется только к концу недели.

Как сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге», в понедельник, 28 июля, сохранится влияние малоподвижного циклона с центром над Зауральем и северным Казахстаном. На север Свердловской области поступит более теплая воздушная масса, причем с востока, под действием все того же циклона. В северных районах осадки прекратятся, потеплеет, дневная температура выше +20 градусов. А вот на юге области, в том числе в Екатеринбурге, будет практически без изменений, пройдут дожди, температура – около +18.

Во вторник осадки ослабеют, сохраняясь только на самом юге и юго-востоке области. В среду на территорию области по периферии антициклона с северо-востока поступит очередная порция холодного воздуха. Влияние антициклона усилится лишь к пятнице, после чего можно будет рассчитывать на потепление. Днем 1 августа воздух прогреется до +25.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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