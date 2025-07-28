В центре Екатеринбурга встали трамваи

Утром 28 июля в центре Екатеринбурга встало движение трамваев.

Как сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», в 8:29 на перекрестке улиц Луначарского и Энгельса грузовик, который вывозил ветки, повредил контактную сеть.

Задержано движение трамваев № 4, 6, 12, 14, 20, 10, 15, 17 маршрутов в обе стороны. Трамваи следуют по измененным направлением.



Екатеринбург, Елена Владимирова

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