российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 28 июля 2025, 11:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

В центре Екатеринбурга встали трамваи

Утром 28 июля в центре Екатеринбурга встало движение трамваев.
Как сообщает близкий к городской администрации телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», в 8:29 на перекрестке улиц Луначарского и Энгельса грузовик, который вывозил ветки, повредил контактную сеть.
Задержано движение трамваев № 4, 6, 12, 14, 20, 10, 15, 17 маршрутов в обе стороны. Трамваи следуют по измененным направлением.


Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Россия, Транспорт,