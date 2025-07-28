В Центре движения объяснили, почему в дождь не работают светофоры

В Екатеринбурге после дождя ломаются светофоры. Это происходит как со старым, так и с новым, недавно замененным оборудованием. В муниципальном Центре организации движения объяснили, с чем это связано.
«Вода заливает головки светофоров, происходит замыкание, вылетают контроллеры, которые находятся в герметичных ящиках под светофорами», – пояснили в ЦОДД.
Когда не поучается перезагрузить оборудование дистанционно, специалисты выезжают на место и перезагружают его вручную.
Отметим, после вчерашнего дождя не работают светофоры на перекрестке улиц Московской и Попова.
Екатеринбург, Елена Сычева
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