В Центре движения объяснили, почему в дождь не работают светофоры

В Екатеринбурге после дождя ломаются светофоры. Это происходит как со старым, так и с новым, недавно замененным оборудованием. В муниципальном Центре организации движения объяснили, с чем это связано.

«Вода заливает головки светофоров, происходит замыкание, вылетают контроллеры, которые находятся в герметичных ящиках под светофорами», – пояснили в ЦОДД.

Когда не поучается перезагрузить оборудование дистанционно, специалисты выезжают на место и перезагружают его вручную.

Отметим, после вчерашнего дождя не работают светофоры на перекрестке улиц Московской и Попова.

Екатеринбург, Елена Сычева

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