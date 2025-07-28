Рейсы «Аэрофлота» в Екатеринбург и обратно отменены

«Аэрофлот» отменил четыре рейса из Москвы в Екатеринбург из-за сбоя в своей информационной системе. В частности, отменены рейсы Su-1400 (прибытие ожидалось в 13:00), Su-1416 (ожидался в 13:55), Su-1402 (ожидался в 16:30) и Su-1020 (ожидался в 18:45).

Сбой коснулся и обратных рейсов – Su-1401, который должен был вылетать в 13:55 из Кольцово в Москву, Su-1417 (время отравления 14:55), Su-1403 (вылет в 17:30) и Su-1021 (вылет в 19:45). Все они также отменены.

Екатеринбург, Елена Сычева

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