У станции Шарташ снесут незаконно установленные гаражи

В Екатеринбурге суд согласился с требованиями транспортного прокурора о сносе незаконно возведенных гаражей вблизи отвода железной дороги в районе станции Шарташ.

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, неустановленные лица разместили гаражи на земельном участке, который является полосой отвода железной дороги. Это ставит под угрозу безопасность движения и эксплуатацию железнодорожного транспорта.

Транспортный прокурор обратился в суд с исковыми требованиями к ОАО «Российские железные дороги» о демонтаже самовольных построек. Октябрьский районный суд Екатеринбурга исковые требования удовлетворил.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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