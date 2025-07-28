Врач предупредила о риске заражения детей эхинококкозом

Инфекционист Детской горбольницы № 8 Татьяна Фрайфельд сообщила о повышенном риске заражения детей эхинококкозом этим летом. Заболеть им можно, контактируя с собаками, через употребление загрязненной воды или немытых фруктов и овощей, а также во время игр на земле. Дети переносят заболевание тяжелее взрослых: у них быстрее растут паразитарные кисты в печени, а иммунная система хуже сопротивляется инфекции.

По словам врача, особую опасность представляет бессимптомное течение болезни, которое может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Из первых заметных симптомов: чувство тяжести и боль в правом подреберье, повышенная утомляемость, зуд и высыпания по типу крапивницы. У каждого третьего ребенка болезнь прогрессирует до желтухи. «Особенность течения эхинококкоза у детей заключается в ускоренном росте кист и повышенном риске их разрыва, который может спровоцировать анафилактический шок, перитонит или распространение паразитов по всему организму. Поэтому так важно своевременно проходить обследование при малейшем подозрении на возможный контакт с источником заражения», – отметила Фрайфельд.

Врачи обычно назначают ультразвуковое исследование печени и специальные анализы крови на антитела. При сложных формах заболевания дополнительно проводят компьютерную или магнитно-резонансную томографию для уточнения диагноза. Современные методы лечения включают инъекции и антипаразитарную терапию.

Для профилактики заболевания медики рекомендуют соблюдать правила гигиены после контактов с животными, обязательно кипятить воду из природных источников, тщательно промывать овощи и фрукты перед едой. Особенно важно регулярно проводить дегельминтизацию домашних животных, в первую очередь собак, которые могут стать переносчиками опасной инфекции.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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