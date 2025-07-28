Студии мультипликации взялись за кондитеров и организаторов детских праздников – судятся за авторские права

Организаторы детских праздников рискуют терять десятки и даже сотни тысяч рублей, если будут незаконно использовать образы популярных персонажей, например, в оформлении помещений или в качестве ведущих – ростовых фигур.

Так, иск на 100 тысяч рублей от «Союзмультфильма» получила Мария Зыкова из компании «Мелисента». Организатор праздников нарушил права на товарные знаки, связанные с попугаем Кешей и толстым котом из мультфильма про блудную птицу, а также Витю Перестукина из мультика «В стране невыученных уроков». В частности, правообладатели нашли на сайте екатеринбургской компании торты с изображениями этих мультперсонажей. «Ответчик разрешение на использование товарных знаков не получал. Договор между ООО «Союзмультфильм и ответчиком Зыковой М.В. на использование персонажей мультфильма и мультипликационного фильма, а также на их переработку не заключен», – говорится в исковом.

Отметим, что рассматривать его будет Ленинский суд Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Сычева

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