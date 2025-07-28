В День ВДВ ненадолго перекроют центр Екатеринбурга

В субботу, 2 августа, военнослужащие традиционно отметят День Воздушно-десантных войск. В честь праздника в Екатеринбурге состоится шествие колонны ветеранов ВДВ, которое стартует в 09:45 к мемориалу «Черный тюльпан», где пройдет митинг и возложение цветов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, в связи с этим предусмотрено кратковременное оперативное ограничение движения транспортных средств с 09:45 до 10:15 2 августа.

Нельзя будет проехать на транспорте по следующему маршруту: от памятника основателям города Екатеринбурга В.Н. Татищеву и Г.В. де Геннину – проспект Ленина – гостиница «Исеть» – улица Луначарского – улица Первомайская – площадь Советской Армии – мемориал «Черный тюльпан».

Маршруты общественного транспорта при этом меняться не будут.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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