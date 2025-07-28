На Урале прошло массовое крещение в реке Чусовой

В Свердловской области в реке Чусовой у храма Великого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской приняли крещение несколько десятков человек.

Ежегодно, начиная с 2001-го, именно здесь проходит массовое крещение. Традицию заложил епископ Викентий – тогда, почти четверть века назад, в поселок приехали 1500 человек, 300 из которых прошли таинство крещения. Всего за минувшие годы христианскую веру здесь приняли около 5000 человек.

«Это маленькое село стало настоящим центром православной жизни. Нигде в мире в день празднования Крещения Руси не собираются столько людей, чтобы вместе принять христианскую веру. Мы хотели бы, чтобы другие регионы брали пример, чтобы праздник стал более масштабным, объединял жителей нашей страны», – говорит общественник Сергей Писарев.

Отметим, сегодня, 28 июля, Русская православная церковь отмечает 1037-летие со дня Крещения Руси, которое совершилось при правлении равноапостольного князя Владимира в 988 году.

Екатеринбург, Елена Сычева

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