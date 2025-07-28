Парк Маяковского на 9 дней станет территорией дегустации вина

Эногастрономический фестиваль «Виноград» впервые пройдет в Екатеринбурге с 9 по 17 августа на площадке парка Маяковского. Он будет посвящен всему, что связано с культурой производства и употребления вина.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, среди участников фестиваля – лидеры винодельческой отрасли, а также виноделы малых фермерских хозяйств. В каждой зоне расположатся пространства с вином и фермерскими сырами, выездные рестораны и фудтраки.

В шатре «Винология» состоится образовательная программа: лекции, мастер-классы и дегустации от ведущих экспертов винодельческой и научной отрасли. Все лекции пройдут в доступной форме и будут интересны как новичкам, так и опытным ценителям. Посетители смогут получить знания, сопоставимые с вводным курсом винных школ, и поучаствовать в профессиональных дегустациях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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