За свадебные танцы посреди дороги в Екатеринбурге арестованы пятеро мужчин

В Екатеринбурге отправлены под административный арест пятеро мужчин, которые танцевали на проезжей части улицы, мешая движению транспорта. Еще один фигурант заплатит штраф.

Инцидент произошел в Екатеринбурге на улице Машинной 25 июля. Группа мужчин вышла из своих автомобилей и устроила танцы, заняв три полосы движения в попутном направлении. По словам очевидцев, выходцы из одной из бывших союзных республик праздновали свадьбу.

Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественном месте, если массовое одновременное пребывание и (или) передвижение граждан в общественных местах создало помехи движению транспортных средств».

«По результатам рассмотрения Агабабяну Д.Р., Хачатрян Г.С. назначено административное наказание в виде административного ареста на срок 9 суток; Арзуманову С.Э., Дашяну В.Д., Баласаняну Р.А. – административное наказание в виде административного ареста на срок 13 суток. Давтяну В.О. назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 19 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе Ленинского суда Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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