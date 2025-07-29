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Вторник, 29 июля 2025, 10:20 мск

Новости Екатеринбург

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На новом участке трассы М-12 сгорел уже второй грузовик

На новом участке трассы М-12 в районе Октябрьского сгорел уже второй грузовик. В ночь на 26 июля загорелся фургон, перевозивший продукты. ЧП случилось на 1422-м км в направлении Ачита. На место выезжали пожарные из Октябрьского и Сарса. Из-за происшествия движение на участке было ограничено, образовалась пробка.

Чуть больше недели назад на том же участке трассы загорелась фура с бензином.

Екатеринбург, Елена Сычева

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