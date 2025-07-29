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Вторник, 29 июля 2025, 10:20 мск

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Школьники из Екатеринбурга создали бот для бесплатного прослушивания и скачивания музыки

Школьники из Екатеринбурга разработали музыкальный бот в Telegram, который позволяет слушать и скачивать музыку, а также делиться треками в любом чате без перехода на сторонние платформы. Кроме того, сервис предлагает бесплатное прослушивание музыки без рекламы.

Чтобы воспользоваться ботом, достаточно отметить в любом чате @VivaldoMusBot и указать название нужной песни.

«Бот бесплатный, все площадки в одном месте – не нужно переключаться между приложениями, а также мгновенный доступ – без регистраций и СМС», – отмечают создатели бота.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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