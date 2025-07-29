Екатеринбургская пенсионерка отдала мошенникам 35 тысяч евро и 21 тысячу долларов

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала телефонным мошенникам все свои сбережения, в том числе крупные суммы в иностранной валюте. Общая сумма ущерба составила почти 9 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД города, 73-летнюю женщину обманули по классической схеме. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности ЦБ России» и сообщил, что с ее счетов переводят деньги на Украину. Далее женщине позвонил «сотрудник ФСБ» и сказал, что все деньги надо перевести на безопасные счета.

Потерпевшая сама рассказала мошеннику, что у нее дома хранятся крупные сбережения, и отдала курьеру 34 985 евро (3,2 млн рублей), 21 369 долларов США (1,7 млн рублей) и 185 тысяч рублей. Помимо этого, женщина сняла с различных счетов в банках еще порядка 3,7 млн рублей, которые впоследствии также передала курьеру.

В полиции Екатеринбурга в очередной раз предупреждают, что сотрудники силовых структур, представители банков, коллеги и руководители не звонят горожанам и не требуют переводить денежные средства на так называемые безопасные счета. Гражданам, имеющим пожилых родителей, родственников, необходимо регулярно разъяснять престарелым людям подобные способы хищения, а также быть постоянно на связи со своими родными.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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