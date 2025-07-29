Крупнейшее металлургическое предприятие получит прописку на Урале

Компания ЕВРАЗ зарегистрирует новое публичное акционерное общество в Нижнем Тагиле. Это позволит увеличить налоговые поступления в региональный бюджет, сообщил врио губернатора Денис Паслер.

«Благодарю акционеров за доверие и высокую оценку инвестиционного климата региона. Регистрация ПАО в Свердловской области укрепит наши экономические возможности на годы вперед: компания будет перечислять налоги в региональный бюджет. Справедливо, что предприятие, производство которого во многом локализовано в Свердловской области, участвует в ее развитии. Уже сегодня ЕВРАЗ – одна из самых социально ответственных компаний в регионе, которая поддерживает и развивает образовательные учреждения, систему здравоохранения, делает многое для развития культуры, спорта и благоустройства территорий. Уверен, эта работа будет продолжена», – написал Паслер в своем телеграм-канале.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube