Школьные чаты переведут в мессенджер Max

Платформа «Сферум», которой пользуются учителя и школьники в Свердловской области, будет встроена в мессенджер Max. Это случится уже к 1 сентября этого года.

«Министерство просвещения совместно с компанией VK прорабатывает вопрос интеграции «Сферума» в национальный мессенджер к началу нового учебного года. Предполагается, что на новой платформе будут представлены ключевые функции «Сферума» и новые актуальные сервисы для образования. «Сферум» будет запущен в национальный мессенджер также с целью повышения информационной безопасности всего российского информационного пространства», – сообщает телеграм-канал министерства образования Свердловской области.

Напомним, мессенджер Мах был запущен в марте 2025 года, а в июле по распоряжению правительства России он стал рассматриваться как национальный мессенджер. По задумке Минцифры, Мах должен стать аналогом популярных зарубежных мессенджеров. Среди его преимуществ называются верификация пользователей через «Госуслуги» и наличие электронной подписи, которая позволит перевести основную часть бытового документооборота в электронный вид.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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