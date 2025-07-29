Зоозащитники обвинили правительство в заморозке гранта на стерилизацию животных

Программа стерилизации безнадзорных животных, которыми занимаются екатеринбургские зоозащитники, свернута. Как заявила представитель фонда «Зоозащита» Анна Вайман, в мае чиновники «заморозили грант», из которого шли деньги на стерилизацию и кастрацию бездомных собак. По ее словам, деньги выделялись ежегодно, начиная с 2022-го. За это время зоозащитники успели «обезвредить» 1420 собак.

«Вы можете себе представить, сколько потомства ненужного мы избежали таким образом? И мы готовы были продолжать работать в этом направлении. И в мае этого года мы узнаем, что правительство Свердловской области заморозило грант, и поддержки нам ждать неоткуда. Очень грустно осознавать, что на фоне работы других регионов РФ у Свердловской области только планы, обещания, разговоры», – сказала Вайман в своем видеообращении.

Отметим, что стерилизация безнадзорных собак – обязанность муниципальных органов власти. В России действует закон, по которому животных отлавливают и, если у них нет болезней или немотивированной агрессии к человеку, после карантина, стерилизации и чипирования выпускают в прежнее место обитания. Однако специалисты неоднократно обращали внимание, что этих мер, как правило, недостаточно, чтобы решить проблему появления новых бездомных животных и, соответственно, нападений на людей: из-за недостатка финансирования и бригад отлова во многих муниципалитетах эта работа либо не проводится вовсе, либо проводится в недостаточном объеме.

Екатеринбург, Елена Сычева

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