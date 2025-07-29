Завтра в Екатеринбурге стартует новый этап опрессовок

На этой неделе в Екатеринбурге пройдет очередной этап гидравлических испытаний тепловых сетей.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, опрессовки будут проводиться с 30 июля по 1 августа и с 5 по 8 августа в ночное время – с 23:00 до 06:00. Работы пройдут без отключения горячего водоснабжения для потребителей. В субботу и воскресенье опрессовки проводиться не будут.

На период опрессовок владельцам складских и подвальных помещений нужно принять меры, предотвращающие их затопление при возможных разрывах теплотрасс, с организацией дежурства в период испытаний.

В случае обнаружения утечек горячей воды необходимо звонить по телефонам:

– центральная диспетчерская служба АО «ЕТК»: 329-33-52, 329-37-52, 329-37-01, 329-37-00;

– «Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба»: 222-30-05.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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