3% свердловчан болеют гепатитом С

В Свердловской области гепатит С остается самым распространенным видом вирусного гепатита – им болеют около 3% жителей региона. Об этом рассказала главный внештатный гастроэнтеролог регионального минздрава Елена Бессонова.

В этом году зарегистрировано 11 новых случаев гепатита С среди пациентов в возрасте от 28 до 56 лет.

«При своевременном обнаружении заболевание считается излечимым более чем в 90% случаев. Однако появление первых симптомов и признаков говорит уже о тяжелом поражении печени. Это желтуха, сыпь, оттеки, температура без причины, плохие биохимические показатели крови. Поэтому должна быть своевременная диагностика с помощью лабораторных анализов: тестов на гепатит В и С, а также биохимического и общего анализа крови», – отметила спикер.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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