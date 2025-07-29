На Уктусе появятся велодорожки, сотни новых деревьев и амфитеатр

Совет по развитию общественных территорий Екатеринбурга утвердил эскизный проект благоустройства набережной Исети от улицы Павлодарской до Лыжников. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказала специалист по генеральному плану ООО «Эфес» Ксения Елизарова, суммарная площадь участка составляет 4,5 гектара, а его длина – 1,4 километра. Их предлагают разбить на несколько функциональных зон для:

– транзитного движения пешеходов, велосипедистов и СИМ;

– тихого отдыха;

– зрелищ;

– игр;

– контакта с водой.

Также эскизный проект предполагает строительство моста через Исеть, нескольких спусков к воде. На территории установят скамейки, урны, качели, амфитеатр, другие малые архитектурные формы и более 250 фонарей. На этом пространстве высадят 600 деревьев и кустарников.

Благоустройство набережной будет проходить в несколько этапов – параллельно с застройкой близлежащих территорий.

Как уже сообщал «Новый День», проект по созданию единой 42-километровой прогулочной зоны по обе стороны главной реки уральской столицы от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда инициирован главой Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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