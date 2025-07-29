В День города ездить на общественном транспорте и парковаться можно будет бесплатно

В Екатеринбурге решили повторить опыт прошлого года: в День города, 16 августа, и проезд на общественном транспорте, и пользование муниципальными автопарковками сделают бесплатными. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Мэр также рассказал, что 9 по 23 августа в Екатеринбурге запланировано более 300 различных мероприятий. Все они пройдут под эгидой Года защитника Отечества, объявленного президентом.

«Готовим насыщенную культурную и развлекательную программу: концерты, ярмарки, просветительские проекты, выставки, спортивные состязания и так далее. Проходить они будут не только в центре, но и в каждом районе уральской столицы. Обеспечим при этом безопасность и комфорт людей, чтобы массовые мероприятия прошли без происшествий. Особое внимание уделим инклюзивности. День города должен быть доступным для всех, включая людей с ограниченными возможностями», – рассказал Алексей Орлов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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